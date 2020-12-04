На Дону ожидаются шквалистый ветер и мороз до -23 градусов

В Ростовской области продолжает бушевать ураганный ветер. 7 декабря в регионе ожидаются мороз до -23 градусов и порывы воздушных масс, достигающие 20 метров в секунду.По информации ГУ МЧС, в этот день осадки не предвидятся. В Азовском море возможно быстрое обледенение судов.Жителям области в мороз стоит одеваться теплее и долго не находиться на улице. В случае обморожения стоит согреть пораженные участки кожи (дыханием, осторожным растиранием мягкой шерстяной тканью или руками); наложить согревающую ватно-марлевую повязку в несколько слоев.Рекомендуется дать пострадавшему горячее питье и еду, можно принять необходимые таблетки.