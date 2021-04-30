На Дону ожидаются гроза с ливнями и ураганный ветер

В Ростовской области прогнозируют грозу с ливнями и ураганный ветер. 4 мая в большинстве районов региона ожидается ухудшение погоды.Во время грозы усилится ветер до 17 метров в секунду (61 километр в час).При этом будет достаточно тепло. Воздух прогреется до +17 днем и +7 ночью. В восточных районах – Цимлянском, Волгодонском, Дубовском – температура воздуха составит +24 градуса.Во время грозы и сильного ветра рекомендуют не парковать свои авто под деревьями и рекламными щитами.