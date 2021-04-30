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На Дону ожидаются гроза с ливнями и ураганный ветер

На Дону ожидаются гроза с ливнями и ураганный ветер
В Ростовской области прогнозируют грозу с ливнями и ураганный ветер. 4 мая в большинстве районов региона ожидается ухудшение погоды.
Во время грозы усилится ветер до 17 метров в секунду (61 километр в час).

При этом будет достаточно тепло. Воздух прогреется до +17 днем и +7 ночью. В восточных районах – Цимлянском, Волгодонском, Дубовском – температура воздуха составит +24 градуса.

Во время грозы и сильного ветра рекомендуют не парковать свои авто под деревьями и рекламными щитами.

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