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Град, гроза и ливень ожидаются в Ростовской области

Град, гроза и ливень ожидаются в Ростовской области
В донском регионе снова ожидается непогода. 11 июня в области прогнозируют дожди с грозой и градом. Помимо этого, усилится ветер. Его порывы будут достигать 23 метров в секунду.

В связи с этим возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций.

Несмотря на непогоду, в области будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью -до +13…+18, днём - до +20…+25°, в южных и восточных районах - до +28°.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 01, для абонентов сотовой связи: 112.

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