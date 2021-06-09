Град, гроза и ливень ожидаются в Ростовской области

В донском регионе снова ожидается непогода. 11 июня в области прогнозируют дожди с грозой и градом. Помимо этого, усилится ветер. Его порывы будут достигать 23 метров в секунду.В связи с этим возможны падения деревьев и слабозакрепленных конструкций.Несмотря на непогоду, в области будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью -до +13…+18, днём - до +20…+25°, в южных и восточных районах - до +28°.В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 01, для абонентов сотовой связи: 112.