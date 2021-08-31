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На Дону около 30 тысяч педработников системы СПО будут дополнительно получать пять тысяч рублей за классное руководство

На Дону около 30 тысяч педработников системы СПО будут дополнительно получать пять тысяч рублей за классное руководство
В донском регионе около 30 тысяч педработников системы СПО, в том числе программы профобучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, будут ежемесячно получать прибавку к зарплате за классное руководство. Выплаты педагогам начнут поступать с началом нового учебного года.

Как рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, правительство донского региона заключило соглашение с Минпросвещения РФ о предоставлении из резервного фонда Правительства РФ свыше 75 миллионов рублей на выплаты педработникам средних профессиональных образовательных организаций.

- С нового учебного года кураторы групп СПО ежемесячно будут получать по пять тысяч рублей, - отметила министр.

Идею стимулировать сотрудников системы образования предложил еще в январе 2020 года президент РФ в своем ежегодном послании. Прибавка к зарплате является отличной мотивацией для повышения эффективности образовательного процесса. Поэтому с 1 сентября классные руководители школ начали ежемесячно получать дополнительно пять тысяч рублей.

На реализацию этой задачи в прошлом году из бюджета страны в казну Ростовской области поступило более 560 миллионов рублей. Выплаты продолжаются и сейчас.

– Сегодня эти деньги получают более 22,2 тысячи классных руководителей, работающих в государственных и муниципальных образовательных организациях Ростовской области, реализующих основные общеобразовательные программы, в том числе адаптированные, - подчеркнула Лариса Балина.

Министр образования Ростовской области отметила, что новая выплата не отменяет прежние поощрения педагогов за классное руководство.

Напомним, в Ростовской области функционируют 116 образовательных организаций, работающих по системе СПО, из которых 111 – государственные. В этих учебных заведениях готовят специалистов по 148 специальностям узкого и широкого профилей.

Ежегодно образовательные учреждения совершенствуются: открывают новые направления, улучшают программу обучения с учетом требования работодателей и осваивают новые технологии. Будущие специалисты проходят практику на крупнейших в регионе заводах и предприятиях, оттачивая свое мастерство и обучаясь профессии. Благодаря этому донскому региону удается обеспечивать подготовку специалистов в свете актуальных запросов рынка труда.

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