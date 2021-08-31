На Дону около 30 тысяч педработников системы СПО будут дополнительно получать пять тысяч рублей за классное руководство

В донском регионе около 30 тысяч педработников системы СПО, в том числе программы профобучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, будут ежемесячно получать прибавку к зарплате за классное руководство. Выплаты педагогам начнут поступать с началом нового учебного года.Как рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, правительство донского региона заключило соглашение с Минпросвещения РФ о предоставлении из резервного фонда Правительства РФ свыше 75 миллионов рублей на выплаты педработникам средних профессиональных образовательных организаций.- С нового учебного года кураторы групп СПО ежемесячно будут получать по пять тысяч рублей, - отметила министр.Идею стимулировать сотрудников системы образования предложил еще в январе 2020 года президент РФ в своем ежегодном послании. Прибавка к зарплате является отличной мотивацией для повышения эффективности образовательного процесса. Поэтому с 1 сентября классные руководители школ начали ежемесячно получать дополнительно пять тысяч рублей.На реализацию этой задачи в прошлом году из бюджета страны в казну Ростовской области поступило более 560 миллионов рублей. Выплаты продолжаются и сейчас.– Сегодня эти деньги получают более 22,2 тысячи классных руководителей, работающих в государственных и муниципальных образовательных организациях Ростовской области, реализующих основные общеобразовательные программы, в том числе адаптированные, - подчеркнула Лариса Балина.Министр образования Ростовской области отметила, что новая выплата не отменяет прежние поощрения педагогов за классное руководство.Напомним, в Ростовской области функционируют 116 образовательных организаций, работающих по системе СПО, из которых 111 – государственные. В этих учебных заведениях готовят специалистов по 148 специальностям узкого и широкого профилей.Ежегодно образовательные учреждения совершенствуются: открывают новые направления, улучшают программу обучения с учетом требования работодателей и осваивают новые технологии. Будущие специалисты проходят практику на крупнейших в регионе заводах и предприятиях, оттачивая свое мастерство и обучаясь профессии. Благодаря этому донскому региону удается обеспечивать подготовку специалистов в свете актуальных запросов рынка труда.