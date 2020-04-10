Медработники в Ростовской области получат дополнительные выплаты из регионального бюджета
Медицинским работникам в донском регионе выплатят дополнительные средства из регионального бюджета. Об этом 13 апреля во время брифинга сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что медики, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, получат выплаты. В течение трёх месяцев врачам будут направлять по 80 тысяч рублей, врачам скорой помощи и среднему медицинскому персоналу — по 50 тысяч, водителям «скорой» и младшему персоналу — по 25 тысяч.
Теперь же стало известно, что из областного бюджета врачи будут дополнительно в течение трёх месяцев получать по 10 тысяч рублей, медсёстры и фельдшеры — по 5 тысяч рублей. Выплаты предназначены работникам, которые взяли на себя основную нагрузку по медицинскому сопровождению людей, находящихся на самоизоляции.