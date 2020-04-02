Войска химзащиты введут в Ростов

Дезинфекцию улиц и мест общего пользования в Ростове проведут военные. Войска химзащиты планируется ввести в донскую столицу в ближайшие выходные.Такой вариант дезинфекции города обсуждался во время совещания в правительстве Ростовской области. Провести масштабную дезинфекцию общественных пространств, где до сих пор гуляют люди, губернатору области Василию Голубеву предложили военные.В свою очередь, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко высказался за такую помощь, добавив, что она пригодится в обработке остановок общественного транспорта, скамеек, малых архитектурных форм и других уличных объектов.Глава региона попросил не откладывать конкретных мер и приступить к дезинфекции уже в эти выходные.Мэр Ростова также добавил, что в Ростове дезинфекция подъездов домов и общественных пространств проводилась и ранее и будет продолжена, несмотря на помощь военных. По его словам, сбоев и жалоб от жителей стало заметно меньше. Глава заверил, что управляющие компании и другие коммунальные службы обеспечены дезинфицирующими средствами в полной мере. Для дезинфекции используют хлорсодержащие и кислородонасыщенные вещества.