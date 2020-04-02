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Войска химзащиты введут в Ростов

Войска химзащиты введут в Ростов
Дезинфекцию улиц и мест общего пользования в Ростове проведут военные. Войска химзащиты планируется ввести в донскую столицу в ближайшие выходные.

Такой вариант дезинфекции города обсуждался во время совещания в правительстве Ростовской области. Провести масштабную дезинфекцию общественных пространств, где до сих пор гуляют люди, губернатору области Василию Голубеву предложили военные.

В свою очередь, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко высказался за такую помощь, добавив, что она пригодится в обработке остановок общественного транспорта, скамеек, малых архитектурных форм и других уличных объектов.

Глава региона попросил не откладывать конкретных мер и приступить к дезинфекции уже в эти выходные.

Мэр Ростова также добавил, что в Ростове дезинфекция подъездов домов и общественных пространств проводилась и ранее и будет продолжена, несмотря на помощь военных. По его словам, сбоев и жалоб от жителей стало заметно меньше. Глава заверил, что управляющие компании и другие коммунальные службы обеспечены дезинфицирующими средствами в полной мере. Для дезинфекции используют хлорсодержащие и кислородонасыщенные вещества.

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