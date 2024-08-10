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На Дону объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности 10 августа

На Дону объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности 10 августа
В Ростовской области ожидается пожароопасность пятого чрезвычайного класса. Об этом сообщили донские спасатели.

В течение всего дня 10 августа риск возникновения пожаров особенно велик в Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Ремонтненском и Заветинском районах. Аналогичная ситуация – в Морозовском, Обливском, Белокалитвинском, Тацинском и Милютинском.

Жителям и гостям региона важно быть внимательными и осторожными. Нельзя оставлять не потушенные после пикника мангалы, бросать окурки и спички. Простые правила помогут избежать ЧП.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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