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На Дону назначили главу центра информационного обеспечения безопасности

На Дону назначили главу центра информационного обеспечения безопасности
В Ростовской области назначили нового директора центра информационного обеспечения безопасности населения (ГКУ РО «ЦИОН»). Об этом 4 октября сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ЦИОН возглавил Сергей Берлизов, ранее занимавший должность замначальника по оперативным вопросам. Молодой специалист сменил руководителя Петра Шило - одного из непосредственных создателей Системы-112 в донском регионе. После его перевода на должность замначальника ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области» Берлизов исполнял обязанности начальника ЦИОН. 30 сентября он официально возглавил учреждение.
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