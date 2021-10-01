На Дону назначили главу центра информационного обеспечения безопасности
В Ростовской области назначили нового директора центра информационного обеспечения безопасности населения (ГКУ РО «ЦИОН»). Об этом 4 октября сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ЦИОН возглавил Сергей Берлизов, ранее занимавший должность замначальника по оперативным вопросам. Молодой специалист сменил руководителя Петра Шило - одного из непосредственных создателей Системы-112 в донском регионе. После его перевода на должность замначальника ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области» Берлизов исполнял обязанности начальника ЦИОН. 30 сентября он официально возглавил учреждение.