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На Дону нашли живым без вести пропавшего 31-летнего мужчину

На Дону нашли живым без вести пропавшего 31-летнего мужчину
В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 31-летнего Антона Моисеенко. Об этом сообщает novostdon.ru.

Напомним, что он пошел на прогулку со своей собакой 4 января и бесследно исчез. Жителя поселка Комиссаровка Красносулинского района разыскивали по всему региону.

Оказалось, что он забрел в поселок под городом Миллерово, пройдя пешком около сотни километров. С какой целью, пока не известно. Сейчас Антон дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Собака, которая все это время была с ним, тоже в порядке.
Фото: novostdon.ru
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