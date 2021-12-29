На Дону нашли живым без вести пропавшего 31-летнего мужчину

Фото: novostdon.ru

В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 31-летнего Антона Моисеенко. Об этом сообщает novostdon.ru.Напомним, что он пошел на прогулку со своей собакой 4 января и бесследно исчез. Жителя поселка Комиссаровка Красносулинского района разыскивали по всему региону.Оказалось, что он забрел в поселок под городом Миллерово, пройдя пешком около сотни километров. С какой целью, пока не известно. Сейчас Антон дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Собака, которая все это время была с ним, тоже в порядке.