На Дону нашли останки солдата с иконой, пробитой осколком мины



В местах боёв на Миус-фронте нашли очередного неизвестного солдата. Останки бойца обнаружили поисковики 21 сентября.



Красноармеец лежал возле входа в немецкий бункер. Поисковики объединения «Миус-фронт» предполагают, что во время боя он был ранен. Истекая кровью, солдат нашёл убежище в бункере, но на входе потерял сознание.



Рядом с останками была обнаружена икона. Образ оказался пробит осколком мины.

– Рядом с бойцом лежала старая казачья икона Пресвятой Богородицы, - рассказал руководитель объединения Андрей Кудряков. - Удивительное совпадение: погибшего солдата мы обнаружили в день Рождества Пресвятой Богородицы.



Андрей Кудряков добавил, что принято считать, будто советские солдаты были атеистами. Однако найденная икона говорит об обратном.



Других личных вещей, которые могли бы помочь установить личность бойца, к сожалению, найдено не было. Солдата перезахоронят в октябре в братской могиле на Самбекских высотах.



