В Ростовской области нашли 17 рабов, которых били за непослушание
В Ростовской области в хуторе Пустошкине нашли 17 рабов. Об этом информируют в СУ СК по Ростовской области.

В сети появилась информация, якобы несколько мужчин держали в доме 17 человек и заставляли их работать. Всего насчиталось 17 человек, среди которых есть пожилые и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Мужчины принуждали их к сельскохозяйственным работам. За нарушение дисциплины и попытки побега людей били.

Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.
Фото: ИИ
