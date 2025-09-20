В Ростовской области нашли 17 рабов, которых били за непослушание

Фото: ИИ

В Ростовской области в хуторе Пустошкине нашли 17 рабов. Об этом информируют в СУ СК по Ростовской области.В сети появилась информация, якобы несколько мужчин держали в доме 17 человек и заставляли их работать. Всего насчиталось 17 человек, среди которых есть пожилые и люди, ведущие асоциальный образ жизни. Мужчины принуждали их к сельскохозяйственным работам. За нарушение дисциплины и попытки побега людей били.Сейчас по факту произошедшего проводят проверку.