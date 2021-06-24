В Ростовской области коэффициент заболеваемости COVID-19 уже неделю держится на единице

В Ростовской области уже неделю коэффициент распространения коронавируса держится на единице. Об этом рассказали в правительстве донского региона.С 19 по 26 июня коэффициент распространения опасной инфекции держится на единице. Это значит, что как минимум один больной человек может заразить здорового. Показатель заболеваемости также вырос на пять позиций и сейчас составляет 2 343.Два этих показателя основные, по ним медики и власти решают об ужесточении и смягчении коронавирусных ограничений. Если ситуация не улучшится, региону придется вернуться к прежним ограничениям.