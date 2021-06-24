В Ростовской области коэффициент заболеваемости COVID-19 уже неделю держится на единице
В Ростовской области уже неделю коэффициент распространения коронавируса держится на единице. Об этом рассказали в правительстве донского региона.
С 19 по 26 июня коэффициент распространения опасной инфекции держится на единице. Это значит, что как минимум один больной человек может заразить здорового. Показатель заболеваемости также вырос на пять позиций и сейчас составляет 2 343.
Два этих показателя основные, по ним медики и власти решают об ужесточении и смягчении коронавирусных ограничений. Если ситуация не улучшится, региону придется вернуться к прежним ограничениям.