В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 продолжает расти

В Ростовской области растет коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 24 по 25 марта он увеличился до 0,98.Показатель заболеваемости COVID-19 достиг 1 889 на 100 тысяч населения. Это отношение количества впервые зараженных жителей к средней численности населения, умноженное на 100 тысяч. Его значение находится в прямой зависимости от общего числа инфицированных дончан. За минувшие сутки вирус подхватили 237 человек, а количество за период пандемии увеличилось до 79 386 человек.К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов. По информации областного правительства, за прошедшие сутки инфекция забрала жизни 17 человек в возрасте от 56 до 86 лет. С начала пандемии не стало 3 464 людей, болевших коронавирусом. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.