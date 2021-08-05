В Ростовской области 22-летний водитель погиб в массовом ДТП

На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Происшествие случилось 6 августа около 16:30.За рулем «ВАЗ-2114» находился 22-летний парень. Он двигался по автодороге деревня Семикаракоры - Мартыновка - Красноармейский. Неподалеку от 30-го километра он должен был пропустить «Ниссан Жук» на перекрестке, но этого не сделал. Машины столкнулись, и от сильнейшего удара отечественное авто откинуло на проезжающую «Тойоту Короллу». Автомобили получили различные повреждения.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП 22-летний водитель скончался на месте от полученных травм.