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В Ростовской области 22-летний водитель погиб в массовом ДТП

В Ростовской области 22-летний водитель погиб в массовом ДТП

На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Происшествие случилось 6 августа около 16:30.

За рулем «ВАЗ-2114» находился 22-летний парень. Он двигался по автодороге деревня Семикаракоры - Мартыновка - Красноармейский. Неподалеку от 30-го километра он должен был пропустить «Ниссан Жук» на перекрестке, но этого не сделал. Машины столкнулись, и от сильнейшего удара отечественное авто откинуло на проезжающую «Тойоту Короллу». Автомобили получили различные повреждения.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП 22-летний водитель скончался на месте от полученных травм.

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