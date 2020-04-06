В Азове на базе инфекционного отделения ЦГБ развернули госпиталь

В Ростовской области появился очередной госпиталь, готовый принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Его организовали на базе инфекционного отделения Центральной городской больницы Азова.В инфекционное отделение будут направляться люди с любыми симптомами, которые могут оказаться признаками коронавирусной инфекции. Также туда поместят азовчан с подозрением на новое заболевание и тех, кто чувствует недомогание после контакта с заразившимися. Людей с другими инфекционными болезнями будут перенаправлять в районную больницу.Владимир Бридковский добавил, что в Азове под медицинским наблюдением находятся 255 человек. В стационаре находятся три пациента с признаками ОРВИ, которые контактировали с больными. У них диагноз «коноравирус» не подтвердился.