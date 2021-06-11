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МЧС: В Таганрогском заливе ожидается шторм

МЧС: В Таганрогском заливе ожидается шторм
На Дону объявили штормовое предупреждение. С 16 по 17 июня в Таганрогском заливе прогнозируют сильные дожди с грозой и градом. Ветер в восточной части усилится до 15-20 метров в секунду (до 72 километров в час). Во время грозы сила порывов воздушных масс достигнет 25 метров в секунду (90 километров в час).

Видимость ухудшится в пределах 1-2 километров. Море покроется белыми гребнями, а волны будут подниматься до 1,3 метра.

Рекомендуется по возможности не выпускать детей из дома и не выходить самим. Все окна, двери и вентиляционные отверстия стоит плотно закрыть и подготовить фонари на случай аварийного отключения электричества.

Находясь на улице, нужно избегать шатких конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и мостов. Мобильный телефон лучше отключить, выходя из дома.

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