На автодороге Ростовской области люди пожаловались на опасную бетонную остановку

Бетонная остановка на автодороге Ростовской области угрожает обрушением. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях 25 декабря.

Проблемное место находится на трассе между Красным Сулином и Новошахтинском возле поселка Соколово-Кондрюченского. По фотографии видно, что у остановочного пункта частично обрушилась боковая стена. От нее остались торчать железные прутья с кусками бетона. Непрочную конструкцию подогнули, закинув на крышу остановки.

- Это не декорация для фильма ужасов, а реальная остановка, где люди ждут транспорт. Даже если вы не ездите по этому маршруту, представьте, каково стоять здесь под этой глыбой, зная, что она может рухнуть в любую секунду, - говорит один из жителей.


Люди сообщают, что сооружение находится в таком состоянии не первый год. Они убеждены, что освещение ситуации в прессе станет катализатором скорейшего решения вопроса.
