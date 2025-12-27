На автодороге Ростовской области люди пожаловались на опасную бетонную остановку
Бетонная остановка на автодороге Ростовской области угрожает обрушением. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях 25 декабря.
Проблемное место находится на трассе между Красным Сулином и Новошахтинском возле поселка Соколово-Кондрюченского. По фотографии видно, что у остановочного пункта частично обрушилась боковая стена. От нее остались торчать железные прутья с кусками бетона. Непрочную конструкцию подогнули, закинув на крышу остановки.
Люди сообщают, что сооружение находится в таком состоянии не первый год. Они убеждены, что освещение ситуации в прессе станет катализатором скорейшего решения вопроса.