Задолженность ростовского «Кредит-Экспресс» продают за 36 млн рублей

Фото: Яндекс.Карты

Дебиторскую задолженность ООО КБ «Кредит-Экспресс» продают с молотка за 36 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На аукционе оказались два лота с правом требования на долговые обязательства к двум физлицам. Покупатель получит возможность через суд взыскать с них более 40 миллионов рублей.Если предложение никого не заинтересует, его снова выставят на торги, но уже за меньшую сумму.Отметим, что ООО КБ «Кредит-Экспресс» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году. С 2018 года кредитная организация находится в процессе банкротства.