Появились кадры с выписки дочки умершей при родах дончанки

В Ростове из перинатального центра выписали дочку умершей при родах жительницы Новочеркасска. Трогательными кадрами поделилась семья 27-летней Анны Маловой.24 апреля за крохой приехали отец, старший брат и бабушки. На фото родные держат малышку и едва сдерживают слезы, поскольку мама новорожденной скончалась при родах. Врачи в роддоме Новочеркасска экстренно ей сделали кесарево сечение. Малышка появилась на свет 5 апреля. Медики обнаружили у новорожденной проблемы со здоровьем.Девочке дали имя Арина. Ее оставили в перинатальном центре для лечения. Спустя две недели состояние Арины улучшилось, и ее выписали. Малышка воссоединилась со своей семьей.В СУ СК по Ростовской области инициировано расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.