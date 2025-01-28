Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Мощные магнитные бури начнутся в Ростовской области в начале февраля

Мощные магнитные бури начнутся в Ростовской области в начале февраля
Мощные магнитные бури начнутся в Ростовской области в начале февраля. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары будут чувствоваться уже 31 января. Жители региона почувствуют легкое недомогание и усталость. Позже, 1 и 2 февраля, магнитные штормы продолжат свою активность. Солнечная активность будет продолжаться до 3 февраля. Магнитные бури будут равны уровню G1, то есть пяти баллам. Такой уровень может вызвать у метеозависимых людей общее недомогание. Рекомендуется исключить из меню жирную и мучную пищу. Следует также пить больше воды. И одно из самых главных – это режим сна. Рекомендуется в период геомагнитного шторма давать себе достаточно времени для того, чтобы выспаться.

В первых числах февраля шторм продолжится. Геомагнитные значения до 3 февраля будут также равны пяти баллам. Причиной таких продолжительных бурь является корональная дыра на Солнце. Специалисты сообщили, что такое явление еще больше повышает активность на Солнце.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.