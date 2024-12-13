В Ростовской области с 15 декабря начнутся магнитные бури

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

В Ростовской области ожидаются магнитные бури с 15 по 19 декабря. Об этом свидетельствуют прогнозы солнечной астрономии.По данным специалистов, магнитные бури начнутся с 15 декабря. Сила геомагнитных ударов достигнет 4 баллов. Закончится шторм только к 19 декабря.Для метеозависимых людей в дни солнечной активности рекомендуется отказаться от кофе, тяжелой пищи и стрессов. Постараться избегать длительных поездок за рулем. Важно обеспечить себе полноценный сон, больше времени проводить на свежем воздухе, пить много воды и употреблять здоровую пищу.Эти меры помогут облегчить самочувствие и снизить негативное влияние магнитных бурь.