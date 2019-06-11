Молодые парламентарии предложили установить памятник дончанам, освобождавшим Ленинград





С просьбой установить мемориальную плиту в память о погибших жителях Дона при освобождении Ленинграда молодые законотворцы обратились к губернатору Ростовской области.



13 июня в Ростове состоялось первое организационное заседание Молодежного парламента пятого созыва при Законодательном собрании Ростовской области. На заседании присутствовал председатель донского Заксобрания Александр Ищенко. Юные парламентарии определили направления предстоящей работы и наметили общие задачи и цели законотворческой деятельности на ближайшие два года.



По инициативе молодежного парламента донской губернатор Василий Голубев обратится к главе Ленинградской области с просьбой увековечить память более 6,5 тысячи ростовчан, захороненных в Санкт-Петербурге. В годы войны из Ростовской области на защиту Северной столицы были призваны более 20 тысяч человек.



В 2019 году в ряде муниципалитетов Дона пройдут выборы депутатов в городские думы. Повышение активности молодежи на выборах станет одним из основных направлений работы молодых депутатов. Парламентарии будут заниматься агитацией подрастающего поколения, а также привлекать на избирательные участки молодых людей.



Стоит отметить, что благодаря работе молодежного парламента в Ростовской области уже прошли важные законодательные изменения. Председатель Заксобрания Александр Ищенко напомнил о тех решениях, которые уже успели доказать свою актуальность и значимость. К примеру, это инициативы о запрете слабоалкогольных «энергетиков» и продажи «вейпов» несовершеннолетним. Оба эти предложения уже стали федеральными.

- Важно понимать, что молодежный парламент – самостоятельная структура, которая оказывает серьезное влияние на совершенствование законодательства не только в Ростовской области, но и во всей стране, - отметил Александр Ищенко.