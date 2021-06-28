Модель Playboy из Ростова показала шикарное тело

Уроженка Ростова-на-Дону Лиза Кей показала шикарное тело. Новую серию снимков красавица опубликовала у себя в микроблоге. В кадре ростовчанка появилась в джинсовых шортах и черном бюстгальтере. Сверху наброшена рубашка.Девушка позирует на фоне океана, а в руках держит фотоаппарат. Многие подписчики Лизы отметили, что она находится в шикарной физической форме, а ее параметрам могут позавидовать первые красавицы мира.Уроженка Ростова начала карьеру в 17 лет. Для профессиональной модели у нее были нетипичные данные: развитая мускулатура из-за занятий балетом и рост всего 173 сантиметра. Однако девушка не оставляла свою мечту и рассылала фотографии во все агентства. Однажды ее заметили модельеры из Азии и пригласили работать. После Востока Лиза покорила Милан, а сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе.