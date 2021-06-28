Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Модель Playboy из Ростова показала шикарное тело

Модель Playboy из Ростова показала шикарное тело
Уроженка Ростова-на-Дону Лиза Кей показала шикарное тело. Новую серию снимков красавица опубликовала у себя в микроблоге. В кадре ростовчанка появилась в джинсовых шортах и черном бюстгальтере. Сверху наброшена рубашка.

Девушка позирует на фоне океана, а в руках держит фотоаппарат. Многие подписчики Лизы отметили, что она находится в шикарной физической форме, а ее параметрам могут позавидовать первые красавицы мира.

Уроженка Ростова начала карьеру в 17 лет. Для профессиональной модели у нее были нетипичные данные: развитая мускулатура из-за занятий балетом и рост всего 173 сантиметра. Однако девушка не оставляла свою мечту и рассылала фотографии во все агентства. Однажды ее заметили модельеры из Азии и пригласили работать. После Востока Лиза покорила Милан, а сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.