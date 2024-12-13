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Мобилизованный боец из Ростовской области погиб в ходе СВО

Мобилизованный боец из Ростовской области погиб в ходе СВО
Мобилизованный боец из Ростовской области погиб в ходе проведения спецоперации. Жизнь 25-летнего Владислава Толкачева оборвалась 23 октября 2024 года.

Молодой человек родом из поселка Чертково. Все детство Владислав посвятил спорту. В 2016 году ему присвоили первый юношеский разряд по футболу.

В конце сентября 2022 года парень был призван на СВО в рамках частичной мобилизации. Спустя два года службы при исполнении боевой задачи он был смертельно ранен.

Владислава Толкачева похоронили на малой родине 6 декабря.
Фото: Администрация Чертковского района
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