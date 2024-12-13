Мобилизованный боец из Ростовской области погиб в ходе СВО

Фото: Администрация Чертковского района

Мобилизованный боец из Ростовской области погиб в ходе проведения спецоперации. Жизнь 25-летнего Владислава Толкачева оборвалась 23 октября 2024 года.Молодой человек родом из поселка Чертково. Все детство Владислав посвятил спорту. В 2016 году ему присвоили первый юношеский разряд по футболу.В конце сентября 2022 года парень был призван на СВО в рамках частичной мобилизации. Спустя два года службы при исполнении боевой задачи он был смертельно ранен.Владислава Толкачева похоронили на малой родине 6 декабря.