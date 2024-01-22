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Многострадальную дорогу на Шоссейной в Ростове хотят расширить до четырех полос

Многострадальную дорогу на Шоссейной в Ростове хотят расширить до четырех полос
Многострадальную дорогу на улице Шоссейной в Ростове-на-Дону хотят расширить до четырех полос. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

На улице Шоссейной планируется расширить дорогу до четырех полос, а также на участке хотят установить ливневую канализацию. Это позволит частично решить проблему с подтоплением территории. Проект запланирован на апрель 2025 года.

Напомним, жители улицы Шоссейной периодически сталкиваются с затоплениями грунтовыми водами и после непогоды. В прошлый раз десятки домов из-за дождя и таяния снега оказались затоплены. Вода доходила жителям буквально по щиколотку. Спасатели выезжают на место подтопления едва ли не каждую неделю.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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