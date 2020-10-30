Многолетники и кустарники: какие культуры высаживать в Ростове в ноябре

Очень многие ростовчане любят, когда на столе стоят салат с овощами с их огорода или ваза с яблоками, сливами и грушами, собранными в собственном саду. Дачники с многолетним опытом работы на грядках уже знают все секреты о том, что, когда и как нужно сажать. Ведь одни культуры любят тёплую погоду и благоприятный климат, а другим и холода не помеха. Огородные любители и эксперты рассказали, какие растения лучше всего высаживать в Ростове в последнем месяце осени.По словам профессора, доктора сельскохозяйственных наук Донского государственного аграрного университета Галины Зеленской, в ноябре на землях донской столицы можно сажать практически всё. Но этот период времени в основном отводится для плодовых деревьев-многолетников.В Ростове к ноябрю осыпается вся листва. Она начинает гнить и отдавать земле полезные элементы, которыми и питаются всю зиму деревья. Именно поэтому в преддверии холодов можно без опаски высаживать многолетники.Кроме того, для поздней осени в донской столице также подойдут кустарники, например, малина, смородина, крыжовник и ягоды. Несмотря на то, что в сентябре и октябре совсем не было дождей, культурам ничего не угрожает, добавила профессор Г. Зеленская.Ростовчанка Антонина Бершакова уже 40 лет занимается выращиванием ягод и овощей. Женщина не только собирает урожай для себя, но и продаёт саженцы всем начинающим садоводам. Она поделилась c корреспондентом Rostov.ru своим личным опытом.Ростовчанка разводит малину, смородину, ежевику. При посадке и в первые недели она обильно поливает землю и добавляет в почву разные удобрения. Антонина призналась: в Ростове такая погода, что можно обойтись и без дополнительного орошения. Также в саду у женщины растут несколько фруктовых деревьев, которые уже не требуют внимания и ухода. Но зачастую ей хочется вырастить что-нибудь новенькое, и она балует себя новыми плодовыми саженцами.Так, по мнению экспертов и любителей аграрного дела, осенне-зимние культуры практически не нуждаются в особом температурном режиме и соблюдении определённых правил. Всё достаточно просто и элементарно. Удобрения и вода - залог богатого весеннего урожая.