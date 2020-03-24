«Мисс Россия» из Азова Алина Санько находится в самоизоляции из-за коронавируса



Победительница конкурса «Мисс Россия-2019» из Азова оказалась в самоизоляции. Алина Санько, оберегаясь от пандемии коронавируса, остаётся дома. Сейчас девушка находится в Москве и старается провести время с пользой, будучи запертой в четырёх стенах.



Для своих подписчиков азовская красавица дала несколько рекомендаций, чтобы не заскучать и не «сойти с ума» во время самоизоляции.



- Вы можете, например, пройти онлайн-обучение, главное — выбрать направление, в котором вы хотите развиваться, - пишет Алина Санько в своём микроблоге.



Девушка посоветовала своим подписчикам избавить своё информационное поле от недостоверной информации о коронавирусе. Она просит их читать только проверенные источники и трезво оценивать ситуацию, чтобы не поддаваться панике.



Алина Санько — студентка направления архитектуры из Азова Ростовской области. В 2019 году она одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Россия». После этого девушка участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».



Напомним, по состоянию на 26 марта в Ростовской области зарегистрирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего под наблюдением врачей находится 1 781 человек.