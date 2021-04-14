«Мисс Россия» Алина Санько оказалась в центре международного скандала

Участница конкурса «Мисс Вселенная-2021», представляющая Россию, оказалась в центре скандала. Уроженка Ростовской области Алина Санько публично извинилась перед конкурсантками за то, что позволила визажисту Сердару Камбарову высмеять их.Для Санько в рамках подготовки к конкурсу организовали мастер-класс Сердара. В какой-то момент визажист якобы нелицеприятно высказался о некоторых участницах «Мисс Вселенной». В частности, о девушках из Албании и Аргентины, Ганы, Канады, Барбадоса и Британии. В ответ Алина улыбалась.– Я растерялась и не сразу отреагировала верно. Я сожалею, что не смогла удержать мужчину от грубых слов в адрес участниц. Мне больно за тех, кто пострадал от этого видео, – со слезами на глазах сказала Алина. - Я прошу прощения у всех и сожалею, что мой голос в защиту участниц конкурса не прозвучал вовремя. Нынешняя ситуация – это суровый урок для меня.Большинство фанатов девушки поддержали ее, напомнив, что ошибки совершает каждый, а также поблагодарили Алину Санько за смелость извиниться. Другие же и вовсе не увидели в этой ситуации проблему.Сердар Камбаров - один из самых известных визажистов России. В числе его клиентов - Полина Гагарина, Елена Темникова, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Анна Седокова, Ксения Бородина и даже Пэрис Хилтон. Сердар давал мастер-классы во всех городах РФ и СНГ, в Америке и Европе, а также работал на показах брендов Dior и Estee Lauder.Скандал, в центре которого оказалась Алина Санько, быстро разлетелся по СМИ Европы и Америки. Повлияет ли этот инцидент на участие донской модели в «Мисс Вселенной», пока не известно.