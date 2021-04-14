Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

«Мисс Россия» Алина Санько оказалась в центре международного скандала

«Мисс Россия» Алина Санько оказалась в центре международного скандала
Участница конкурса «Мисс Вселенная-2021», представляющая Россию, оказалась в центре скандала. Уроженка Ростовской области Алина Санько публично извинилась перед конкурсантками за то, что позволила визажисту Сердару Камбарову высмеять их.

Для Санько в рамках подготовки к конкурсу организовали мастер-класс Сердара. В какой-то момент визажист якобы нелицеприятно высказался о некоторых участницах «Мисс Вселенной». В частности, о девушках из Албании и Аргентины, Ганы, Канады, Барбадоса и Британии. В ответ Алина улыбалась.

– Я растерялась и не сразу отреагировала верно. Я сожалею, что не смогла удержать мужчину от грубых слов в адрес участниц. Мне больно за тех, кто пострадал от этого видео, – со слезами на глазах сказала Алина. - Я прошу прощения у всех и сожалею, что мой голос в защиту участниц конкурса не прозвучал вовремя. Нынешняя ситуация – это суровый урок для меня.

Большинство фанатов девушки поддержали ее, напомнив, что ошибки совершает каждый, а также поблагодарили Алину Санько за смелость извиниться. Другие же и вовсе не увидели в этой ситуации проблему.

На фото: Сердар Камбаров.

Сердар Камбаров - один из самых известных визажистов России. В числе его клиентов - Полина Гагарина, Елена Темникова, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Анна Седокова, Ксения Бородина и даже Пэрис Хилтон. Сердар давал мастер-классы во всех городах РФ и СНГ, в Америке и Европе, а также работал на показах брендов Dior и Estee Lauder.

Скандал, в центре которого оказалась Алина Санько, быстро разлетелся по СМИ Европы и Америки. Повлияет ли этот инцидент на участие донской модели в «Мисс Вселенной», пока не известно.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.