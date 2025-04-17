Минприроды Ростова закупит камеры для обнаружения ландшафтных пожаров на 7 млн рублей

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Донское Минприроды закупит 86 камер для обнаружения ландшафтных пожаров на сумму 7 млн рублей. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок.Министерство объявило тендер на поставку оборудования. Победителя определят 28 апреля. Камеры будут интегрированы в АПК «Безопасный город» и оснащены системой ГЛОНАСС/GPS. Они должны обладать широким углом обзора, автоматически классифицировать пожары и прокладывать к ним маршруты.Каждая камера стоит более 80 тысяч рублей. Поставщик также должен установить оборудование в разных районах области. Заявки на участие в тендере принимаются до 25 апреля. Финансирование проекта осуществляется за счет областного бюджета.