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Минприроды Ростова закупит камеры для обнаружения ландшафтных пожаров на 7 млн рублей

Минприроды Ростова закупит камеры для обнаружения ландшафтных пожаров на 7 млн рублей
Донское Минприроды закупит 86 камер для обнаружения ландшафтных пожаров на сумму 7 млн рублей. Об этом стало известно из документов на сайте госзакупок. 

Министерство объявило тендер на поставку оборудования. Победителя определят 28 апреля. Камеры будут интегрированы в АПК «Безопасный город» и оснащены системой ГЛОНАСС/GPS. Они должны обладать широким углом обзора, автоматически классифицировать пожары и прокладывать к ним маршруты. 

Каждая камера стоит более 80 тысяч рублей. Поставщик также должен установить оборудование в разных районах области. Заявки на участие в тендере принимаются до 25 апреля. Финансирование проекта осуществляется за счет областного бюджета.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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