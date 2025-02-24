Ростовский водоканал закупит средство для очистки воды

Фото: Ростов.ру

Ростовский водоканал закупит очистительное средство для воды после жалоб горожан на ее качество. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.Жители Ростова все чаще жалуются на качество и запах водопроводной воды. В ответ на эти жалобы водоканал решил закупить сульфат аммония. Он обычно используется для улучшения качества воды путем хлорирования.На сайте госзакупок появилась информация о тендере на закупку почти 355 тонн сульфата аммония на сумму 14 миллионов рублей. Поставку планируется завершить до конца 2025 года. Потенциальные поставщики могут подать заявки до 5 марта, а итоги конкурса будут объявлены 10 марта.Однако, на фоне этих планов Росприроднадзор подал иск против водоканала на сумму более 342 миллионов рублей за ущерб окружающей среде с 2017 по 2021 годы. Первое заседание по делу назначено на 18 марта. В 2023 году водоканал уже выплатил 193 миллиона рублей по другому иску Росприроднадзора.