Ростовский водоканал закупит средство для очистки воды
Ростовский водоканал закупит очистительное средство для воды после жалоб горожан на ее качество. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.
Жители Ростова все чаще жалуются на качество и запах водопроводной воды. В ответ на эти жалобы водоканал решил закупить сульфат аммония. Он обычно используется для улучшения качества воды путем хлорирования.
На сайте госзакупок появилась информация о тендере на закупку почти 355 тонн сульфата аммония на сумму 14 миллионов рублей. Поставку планируется завершить до конца 2025 года. Потенциальные поставщики могут подать заявки до 5 марта, а итоги конкурса будут объявлены 10 марта.
Однако, на фоне этих планов Росприроднадзор подал иск против водоканала на сумму более 342 миллионов рублей за ущерб окружающей среде с 2017 по 2021 годы. Первое заседание по делу назначено на 18 марта. В 2023 году водоканал уже выплатил 193 миллиона рублей по другому иску Росприроднадзора.