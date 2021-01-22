Минприроды Ростовской области покупает три кроссовера за 3 млн рублей

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области закупает три кроссовера за 3 миллиона рублей. Информация об этом появилась 25 января на сайте госзакупок.Согласно документации, из областного бюджета на транспортные нужды министерства направят 3 миллиона 340 тысяч рублей. Автомобили будут использоваться при осуществлении полномочий как в черте населенного пункта, так и по бездорожью. Машины должны быть полноприводными и заправляться бензином. Авто должны быть оснащены кондиционерами, подушкой безопасности для водителя, а также системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Машины должны быть не позднее 2020 года выпуска.Автомобили на момент передачи заказчику:- не должны находиться в залоге, под арестом или другим обременением;- не должны иметь дефектов, вмятин, царапин и тому подобных повреждений;- должны быть укомплектованы запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи ЗИП завода-изготовителя.Имя победителя контракта, который поставит кроссоверы министерству, станет известно 9 февраля.