Министру здравоохранения Ростовской области избрали меру пресечения



Суд назначил меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области. Татьяна Быковская отправится под домашний арест до 27 января 2020 года.



Слушание по делу чиновников состоялось вечером 29 ноября в Ленинском районном суде. Их обвиняют по статье о превышении должностных полномочий.



Быковскую и Беседовского задержали утром 28 ноября. Предварительно, дело связано с махинациями при проведении государственных закупок. Федеральная антимонопольная служба в конце октября 2019 году возбудила дело в отношении донского минздрава, а также Дома ребёнка № 4, БСМП Новочеркасска, Областной клинической больницы № 2, городской больницы № 20 и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Специалисты нашли признаки нарушения нарушения закона о конкуренции. Предположительно, Быковская повлияла на решение учреждений заключить договор с определённой организацией, которая занимается утилизацией медицинских отходов.