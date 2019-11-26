Министр здравоохранения Ростовской области подозревается в махинациях с госзакупками



Стало известно, за что задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. По предварительным данным, её дело связано с махинациями при проведении госзакупок.



В конце октября 2019 года ФАС России возбудила дело в отношении Министерства здравоохранения Ростовской области, Областной клинической больницы № 2, городской больницы № 20, Дома ребёнка № 4, БСМП Новочеркасска и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».

Антимонопольный орган выявил признаки антиконкурентного соглашения между государственными медицинскими учреждениями и коммерческой организацией при проведении закупочных процедур на утилизацию медицинских отходов в Ростовской области в 2017-2018 годах.



Предположительно, Быковская, будучи министром, повлияла на решение медучреждений заключить договоры с конкретной организацией, сообщает DonDay.ru. Антимонопольное ведомство возбудило дело по статье 16 закона о защите конкуренции «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти…». ФАС также усмотрела признаки антиконкурентного соглашения между организаторами торгов и коммерческой фирмой.



Напомним, Татьяну Быковскую задержали сотрудники ФСБ 28 ноября. В отношении неё возбуждено уголовное дело.