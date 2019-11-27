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Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую доставили в суд

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую доставили в суд
Задержанную министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую доставили в Ленинский районный суд. Вечером 29 ноября ей должны избрать меру пресечения.

В ближайшее время суд определит место, где высокопоставленная чиновница будет находиться во время расследования. Её могут отправить в СИЗО, либо под домашний арест.

Напомним, в отношении министра здравоохранения Ростовской области возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, Татьяна Быковская подозревается в превышение должностных полномочий.

Предположительно, речь идёт о махинациях с госзакупками. В октябре ФАС России опубликовала результаты проверки министерства здравоохранения. Антимонопольная служба выявила нарушения в процессе проведения закупки на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах. Донской минздрав заключил договора коммерческой организацией ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», нарушив закон о конкуренции.

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