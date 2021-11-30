Министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин стал сити-менеджером Таганрога

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Министр ЖКХ Ростовской области занял должность главы администрации города Таганрога. За 51-летнего Михаила Солоницина проголосовали почти единогласно на внеочередном заседании гордумы 2 декабря.Напомним, за пост сити-менеджера Таганрога боролись четыре кандидата. Основным конкурентом экс-министра была замглавы администрации Неклиновского района по социальным вопросам Ольга Терещенко. Однако кандидат не явилась на заседание. За Михаила Солоницина проголосовали 18 депутатов.Михаил Солоницин родился в Новошахтинске. В 1992 году он окончил НПИ (прим. - Новочеркасский политехнический институт) по специальности «Технология машиностроения». А в 2005 году там же получил вторую инженерную специальность по направлению «Автомобили и автомобильное хозяйство».Новый сити-менеджер приморского города работал токарем, инженером и даже занимался бизнесом. В 2009 году стал заместителем главы администрации Новошахтинска по вопросам ЖКХ и транспорта. В 2018 - главой администрации города Зверево. Проработав два года, Солоницин ушел в правительство Ростовской области. Приказом Василия Голубева в декабре 2020 года был назначен министром ЖКХ региона и проработал на этой должности неполный год.