Танцующему медведю из Ростова ищут дом в Краснодарском крае





На Кубани уже неделю ищут новый дом для медведя из Ростова. Дикий зверь стал подарком, который оказался никому не нужен.



О судьбе медведя Афанасия рассказала жительница Краснодара Юлия. По словам девушки, косолапый родом из Ростова, ему 2,5 года. У хозяина его приобрёл некий мужчина, который собирался подарить животное на свадьбу своему другу. Все необходимые ветеринарные документы, прививки и справки у мишки были. Покупатель договорился с курьером о доставке живого груза и был таков.



В пути выяснилось, что жениху такой подарок не нужен и забирать «посылку» он не будет. Заказчик попросту перестал брать трубку, а бывший хозяин отказался обратно принимать питомца.

- В итоге доставщик влип, - рассказала Юлия, на попечении которой сейчас находится животное. – Решили, пока не найдётся мишке дом, оставить у себя, где, собственно, сейчас он и находится, ну не выбрасывать же его!







Так, уже неделю зверь живёт во дворе многоэтажного дома в Краснодаре. Афанасий ютится в клетке размером метр на метр под открытым небом.

- Он очень ласковый, несмотря на то, что это дикое животное, - добавила девушка. - Даёт себя погладить, кушает из рук, а ещё умеет танцевать.



По словам Юлии, мишка недополучает свою норму питания. Ему необходимо 20 килограммов еды в день.



История получила большой резонанс в Краснодарском крае. Девушку уже посещали чиновники, журналисты и даже представители правоохранительных органов. Однако реальной помощи она пока не дождалась.



