Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» заплатит 30 тысяч рублей штрафа за аварию на ТЭЦ-2. Компания, пыталась оспорить данное решение в суде. Об этом стало известно порталу DonDay.Крупная коммунальная авария, произошедшая на ТЭЦ-2, оставила без тепла и горячей воды около 1,5 тысячи многоквартирных домов, включая важные социальные объекты: больницы, школы и детские сады. Жители города на протяжении длительного времени оставались без жизненно необходимых услуг, что вызвало значительный общественный резонанс. Несмотря на то, что часть домов и социальных учреждений удалось подключить к коммуникациям уже на следующий день, отопительный сезон для многих ростовчан оказался под угрозой срыва.Вследствие аварии, поставщик услуг провел перерасчет за дни, когда отопление и горячая вода отсутствовали. Общая сумма возвращенных средств жителям составила порядка 18 миллионов рублей, что свидетельствует о масштабности произошедшего.Проведенная Городской прокуратурой проверка деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» выявила существенные нарушения в сфере поставки тепловой энергии. Договорные отношения между компанией и «Ростовскими тепловыми сетями» предусматривали строгую обязанность по обеспечению теплоносителя надлежащего качества и поддержанию температурного графика. Однако, как показала декабрьская авария, эти обязательства были грубо нарушены.Инцидент, произошедший 15 декабря 2025 года на ТЭЦ-2, стал кульминацией ряда технических сбоев. К нему привело резкое снижение давления в тепловой сети, одновременное отключение водогрейных котлов и аварийное отключение турбогенератора по причине повреждения трубопровода. Ситуация усугублялась тем, что на других энергоблоках и котлах уже велись ремонтные работы, значительно ограничивая возможности для оперативного устранения последствий аварии.По данным надзорных органов, вплоть до 18 декабря ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» не удавалось обеспечить требуемое давление и температуру теплоносителя в подающих трубопроводах. Компания объяснила причину аварии повреждением внутристанционного трубопровода, однако это признание не снимало с нее ответственности за несоблюдение нормативных требований.По факту выявленных нарушений было возбуждено административное дело. Госжилинспекция назначила «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» штраф в размере 30 тысяч рублей. Вызывает удивление тот факт, что столь крупная ресурсоснабжающая организация, для которой данная сумма является относительно незначительной, решила оспаривать решение в суде.Тем не менее, Арбитражный суд Ростовской области оставил исковое заявление компании без удовлетворения. Суд подтвердил, что ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» обязано предоставлять коммунальные услуги надлежащего качества, и установил, что в декабре 2025 года эти нормы были нарушены. Решение Госжилинспекции о привлечении компании к административной ответственности было признано законным и обоснованным.