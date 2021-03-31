Людей в Ростовской области начнут прививать от коронавируса на дому

Людей в Ростовской области начнут прививать от COVID-19 на дому. Сейчас в регионе прорабатывается этот вопрос, сообщили 2 апреля в регштабе.Такая форма вакцинации необходима тем, кто не может прийти в медицинскую организацию. Однако для этого нужно будет обеспечить строгое соблюдение всех санитарных норм и правил.Сейчас привиться от коронавируса в регионе можно в больницах и мобильных пунктах. Например, в Ростове всего 39 прививочных пунктов, 11 из них – мобильные (ТЦ «Золотой Вавилон», «Солнышко», «Сокол», «Мегамаг», «Галерея Астор», «Сити-Галерея», «РИО», рынки «Звездочка» и «Эксперт»). Чтобы вакцинироваться «Спутник V», при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медполис.За два с половиной месяца привились в Ростове 48 тысяч человек, в регионе – более 133 тысяч человек.