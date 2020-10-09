Лидер группы «Звери» из Таганрога ляжет под нож хирурга из-за проблем с коленом

Музыканта из Таганрога Рому Зверя (настоящая фамилия — Билык) скоро прооперируют. Уже две недели солист российской поп-рок-группы «Звери» из-за проблем с коленом ходит, опираясь на костыль.- Две недели я хожу с костылем, колено само себя не вылечит. Послезавтра - операция, - делится горем со своими подписчиками Рома Зверь в Instagram-сторис.Операция запланирована на 14 октября. Причины недуга исполнитель не называет.К счастью, перед госпитализацией музыкант уже успел выпустить релиз мини-альбома «Колыбельные», который состоялся 9 октября.Рок-певец Рома Билык родом из Таганрога. Он увлекался музыкой со школы — писал песни, играл на гитаре. Учась в колледже, Рома создал свою первую группу «Ассиметрия». В начале нулевых будущий фронтмен «Зверей» переехал в Москву, где его через три года ждала популярность. Популярная группа основана в 2001 году. В 2007-м «Звери» вошли в ТОП-50 самых богатых звезд по версии журнала Forbes.