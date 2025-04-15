Летом между Ростовом и Ейском пустят больше электричек

Фото: СКЖД

Начиная с 12 июня, между Ростовом и Ейском пустят больше электричек. Об этом сообщили представители Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Дополнительные рейсы будут осуществляться по субботам и воскресеньям, начиная с указанной даты и до конца сентября. Такое решение принято для удовлетворения растущего спроса на поездки между донской столицей и приморским городом.В частности, в период с 12 июня по 28 сентября, а также 13 июня 2025 года будут запущены пригородные поезда, курсирующие по маршруту Ростов – Ейск – Ростов. Компания уточнила, что поезда будут ходить по выходным.Для удобства пассажиров на данном направлении будут задействованы шесть новых составов, включая поезда № 6176/6175 сообщением Ростов – Орловка-Кубанская, № 6787 сообщением Орловка-Кубанская – Ейск, № 6788 сообщением Ейск – Орловка-Кубанская и № 6188/6187 сообщением Орловка-Кубанская – Ростов.Важно отметить, что поезда следуют по установленному расписанию и делают остановки на всех предусмотренных станциях.Актуальную информацию о расписании, а также возможность приобретения билетов можно найти на официальном сайте СКЖД или в пригородных кассах железнодорожных вокзалов.При планировании поездок пассажиров просят учитывать данную информацию и быть внимательными.