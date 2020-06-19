Кухонная утварь и статуэтки: ростовский астролог рассказал, что подарить Ракам
С 22 июня начинается месяц знака Зодиака Рак. Ростовский астролог рассказал, что лучше всего подарить будущим именинникам. Как отметила Ольга Шумилина, Раки всегда ориентированы на семью. Представители этого водного знака склонны сохранять и следовать традициям рода либо создавать собственные. Для них важны дом, уют. Если у Рака нет собственного жилья, он чувствует себя незащищённым и потерянным в этом мире.
Женщине-Раку смело дарите посуду. В зависимости от вкуса можно вручить сдержанную керамику, чешский хрусталь или посуду с гжельской росписью. Подарите предметы декора: статуэтки, вазы, картины, газетницу, подставку для зонтов, ключницу и так далее. Рак по достоинству оценит украшения для стола: скатерть, салфетки и зажимы для них, баночки для специй.
Большинство представительниц этого знака обожают возиться с тестом. Соответственно, в виде подарка подойдут профессиональные кухонные принадлежности кондитера: миксер, блендер, кухонный комбайн, кондитерский мешок для крема, формы для выпечки и прочее. Вызовет радость дорогая книга с рецептами или сертификат на посещение мастер-класса по приготовлению тортов.
Отличным подарком для Раков будет качественный домашний текстиль: уютная пижама или пушистый плед. Раки прекрасно относятся к фотографиям, можно подарить сертификат на семейную фотосессию, альбом для снимков, фоторамку в виде семейного древа, различные принадлежности для съёмки или украшения кадров.
Мужчине можно вручить то, что украсит его дом или кабинет: статуэтку на стол или красивый держатель для книг, набор ручек, нож для бумаги, подставку под мобильный телефон и тому подобное. Подумайте о фотопринадлежностях, например, электронной рамке. В день рождения Рака порадует вкусный букет из рыбы и пива.
Семейным Ракам подойдёт подарок в виде сертификата в аквапарк, где они могут отдохнуть в кругу близких людей.