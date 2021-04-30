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Коронавирусом заболели еще 209 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 209 жителей Ростовской области
В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 209 человек. По данным на 5 мая, за период пандемии число инфицированных выросло до 89 071 человека.

По количеству зараженных донской регион остается на первом месте в Южном федеральном округе и на пятом - в стране. Лидирующие позиции занимают Москва и область, а также Санкт-Петербург. На четвертом месте находится Нижегородская область.

Увеличилось и число летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За минувшие сутки скончались семь человек. Всего за период пандемии не стало 4 100 жителей Ростовской области. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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