На Дону 14 мая закроют железнодорожный переезд Кадамовка – Усть-Донецкий. Об этом проинформировала администрация Усть-Донецкого района.

Переезд будет закрыт для автотранспорта в районе хутора Крымского. Ограничения затронут период с 8:00 до 17:00. Временные меры связаны с заменой переездного настила на железнодорожном переезде.

На это время водителям рекомендуется альтернативный путь объезда через станицу Кочетовскую. Жителям следует быть внимательными и планировать время с учетом ремонта. 
Фото: Дондей
