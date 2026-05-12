На Дону 14 мая закроют железнодорожный переезд Кадамовка – Усть-Донецкий. Об этом проинформировала администрация Усть-Донецкого района.Переезд будет закрыт для автотранспорта в районе хутора Крымского. Ограничения затронут период с 8:00 до 17:00. Временные меры связаны с заменой переездного настила на железнодорожном переезде.На это время водителям рекомендуется альтернативный путь объезда через станицу Кочетовскую. Жителям следует быть внимательными и планировать время с учетом ремонта.