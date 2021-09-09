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Коронавирус побороли еще 516 жителей Ростовской области

Коронавирус побороли еще 516 жителей Ростовской области
В Ростовской области ежедневное число выздоравливающих от COVID-19 людей перевалило за 500. По данным на 10 сентября, за сутки опасный вирус побороли 516 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 112 014 человек.

Однако количество инфицированных тоже не уступает. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 473 жителей региона. Общее количество зараженных достигло 129 167 человек. Большинство из них переболели коронавирусом в легкой форме, с симптомами ОРВИ (кашель, повышенная температура и ломота в теле). Однако были и тяжелые случаи.

Сейчас медики лечат 3 705 человек. В ковидных госпиталях 328 пациентов получают кислород через специальные маски и мундштуки. Еще 37 подключены к аппаратам ИВЛ с помощью трубок, помещенных в трахеи. Последние находятся в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно дышать.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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