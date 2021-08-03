Коронавирус нашли в 55 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве донского региона.За сутки с 4 по 5 августа на Дону заразились 456 человек. В очередной раз это рекордное число заболевших. В их числе: 180 - ростовчане, 13 - жители Азовского и Аксайского районов, 11 - Сальского и 10 - Красносулинскго.По девять человек заболели в Батайске, Зимовниковском и Семикаракорском районах. В Таганроге выявили восемь случаев заражения, а в Гуково, Каменске-Шахтинском, Боковском и Зерноградском районах - по семь. В Азове, Верхнедонском, Волгодонском и Мясниковском районах инфицированных оказалось по шесть.Получше ситуация - в Волгодонске, Донецке, Новочеркасске и Новошахтинске, а также в Багаевском, Белокалитвинском, Веселовском и Дубовском районах. Там, как и в Кагальницком, Миллеровском, Морозовском, Неклиновском районах, Орловском и Шолоховском районах, инфицированных оказалось по пять.В Зверево, Кашарском, Константиновском и Куйбышевском выявили по четыре человека с положительным ПЦР-тестом. Аналогичная ситуация - в Мартыновском, Обливском, Тацинском, Усть-Донецком, а также в Целинском и Чертковском районах.По три случая заражения выявили в Шахтах, Егорлыкском, Песчанокопском, Ремонтненском, Советском, Тарасовском и Цимлянском районах. В Заветинском, Каменском, Матвеево-Курганском и Милютинском - всего по паре инфицированных. Лучше всего ситуация с ковидом сложилась в Октябрьском, Пролетарском и Родионово-Несветайском районах. Там всего по одному случаю заражения.Всего с начала пандемии в области заболели больше 111 тысяч человек, в том числе 456 заразились за последние сутки.