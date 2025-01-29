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Коммунальная авария на Пушкинской оставила центр Ростова без холодной воды

Коммунальная авария на Пушкинской оставила центр Ростова без холодной воды
Коммунальная авария оставила центр Ростова без холодной воды. Неудобства коснулись людей утром 29 января.

Краны пересохли в домах, которые находятся в границах: проспект Буденновский — проспект Ворошиловский, улица Максима Горького — улица Пушкинская.

Причиной этого стал прорыв трубы на улице Пушкинской. На вызов приехали рабочие. Как сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова, водоснабжение планируется возобновить в течение пары часов — до 14:00.
Фото: Ростов.Ру
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