Коммунальная авария на Пушкинской оставила центр Ростова без холодной воды
Коммунальная авария оставила центр Ростова без холодной воды. Неудобства коснулись людей утром 29 января.
Краны пересохли в домах, которые находятся в границах: проспект Буденновский — проспект Ворошиловский, улица Максима Горького — улица Пушкинская.
Причиной этого стал прорыв трубы на улице Пушкинской. На вызов приехали рабочие. Как сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова, водоснабжение планируется возобновить в течение пары часов — до 14:00.