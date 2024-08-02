В Ростове коммунальная авария привела к массовом отключению воды на Сельмаше

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В Ростове-на-Дону коммунальная авария привела к массовому отключению воды в микрорайоне Сельмаш. От коммуникации 2 августа оказались отрезаны тысячи людей.Краны пересохли в домах, которые находятся в границах проспекта Шолохова, улице Металлургической, улице Плановой. Причиной этого стал прорыв трубы на улице Просвящения.На месте находятся рабочие. В городском департаменте ЖКХ и энергетики заявили, что водоснабжение планируется восстановить до 18:00.