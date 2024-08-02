Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове коммунальная авария привела к массовом отключению воды на Сельмаше

В Ростове коммунальная авария привела к массовом отключению воды на Сельмаше
В Ростове-на-Дону коммунальная авария привела к массовому отключению воды в микрорайоне Сельмаш. От коммуникации 2 августа оказались отрезаны тысячи людей.

Краны пересохли в домах, которые находятся в границах проспекта Шолохова, улице Металлургической, улице Плановой. Причиной этого стал прорыв трубы на улице Просвящения.

На месте находятся рабочие. В городском департаменте ЖКХ и энергетики заявили, что водоснабжение планируется восстановить до 18:00.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.