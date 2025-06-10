Колобусов зоопарка Ростова перевели в новые апартаменты

Фото: Ростовский зоопарк

В Ростовском зоосаде у колобусов наступил новый этап – им предоставили новое место обитания. Работники зоопарка опубликовали забавные видеоролики с этими обезьянами, показывая, как они отреагировали на смену обстановки.Любопытно, что имя «колобус» берет свои корни из греческого языка и переводится как «изуродованный». Причина кроется в своеобразном строении их конечностей – у этих приматов всего четыре пальца, без большого.Для этих экзотических постояльцев зоопарка был построен новый вольер с фонтаном, чтобы создать для них более благоприятную среду.В дикой природе колобусы отлично приспособлены к перемещению по деревьям, где они проворно скачут и балансируют. Учитывая это, новое пространство для колобусов оснащено специальными элементами, воссоздающими древесные ветви.Важно отметить, что эти обезьяны могут совершать поразительные прыжки с высоты от 6 до 10 метров, перемещаясь на нижние ярусы деревьев.