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Колбаса и творог в Ростове стали самыми дорогими в регионе

Колбаса и творог в Ростове стали самыми дорогими в регионе
Столица Дона остается на лидирующих позициях по ценам на ряд продуктов питания. Актуальные данные по стоимости различных товаров на 12 февраля опубликованы на сайте Ростовстата.

Дорогими в областном центре стали полукопченые и варено-копченые колбасы. Их средняя цена в магазинах за килограмм составляет 616 рублей. В других городах региона стоимость этих товаров значительно дешевле. Например, в Сальске она составляет 598 рублей, а в Таганроге – 593.

Высокая цена в Ростове и на творог. Кило молочного продукта обойдется покупателям в 413 рублей. Для сравнения: в Волгодонске его можно приобрести на 34 рубля дешевле (379). Аналогичная ситуация – с твердыми, полутвердыми и мягкими сырами. В среднем в донской столице их продают за 747 рублей, когда в городе атомщиков – всего за 686 рублей.

Некоторые продукты в Ростове оказались дешевле, чем в других городах региона. В эту категорию товаров вошла свинина. Она стоит 345 рублей, тогда как в Таганроге за мясо просят 377 рублей. Самый «скандальный» продукт ушедшего года – яйца, в областном центре они стоят 128 рублей, тогда как в Шахтах их цена – 136 рублей.
Фото: Ростов.Ру
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