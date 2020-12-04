В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится на отметке 1,08
Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области сохраняет значение предыдущего дня, сообщили в правительстве региона.
По состоянию на 8 декабря показатель зараженных составил 1 018,2 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения COVID-19 вторые сутки держится на отметке 1,08.
Растет и количество новых заболевших. За минувшие сутки медики зафиксировали рекордное число случаев инфицирования - 368. Большую часть из них составили люди в возрасте от 46 до 65 лет - 150 человек, или 40,7%. Диагноз «коронавирус» подтвердился у 125 дончан от 18 до 45 лет (34%) и 54 пенсионеров от 66 до 79 лет (14,7%). Среди инфицированных оказались и дети - 21 несовершеннолетний (5,7%). Наименьшее число пациентов с коронавирусом врачи выявили у людей старше 80 лет - 18 пожилых дончан.
Всего за период пандемии опасный вирус подхватили 42 785 жителей Ростовской области. Из них 1 522 человека не смогли справиться с инфекцией. Лишь за последние сутки COVID-19 забрал жизни 12 женщин в возрасте от 62 до 95 лет и 14 мужчин от 49 до 91 года. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, течение которых усугубил коронавирус.
Ситуация по коронавирусу выходит из-под контроля. В связи со стремительно растущим числом новых инфицированных и смертей от COVID-19, власти ужесточили ограничительные меры. С 1 декабря допустимое количество мест в залах кинотеатров сократится с 40 до 25%. Использование пиротехники запрещено, а ледовые катки в торговых центрах закрыты. Кроме того, проведение массовых мероприятий с 22 до 7 часов оказалось под запретом.